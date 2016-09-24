Анонсирован финал Adrenaline Cyber League по CS:GO
Организаторы турнира Adrenaline Cyber League по Counter Strike: Global Offensive анонсировали финал лиги.
Восемь сильнейших профессиональных команд вышли в плей-офф, а победу одержали российские Gambit и Тeam Spirit, занимающие соответственно 17-ое и 30-е места в международном рейтинге лучших киберспортивных команд. В финале им составят конкуренцию команды мирового уровня – FlipSid3 Tactics со сборным составом из стран СНГ и немецкая Mousesports.
Финальная часть турнира пройдет в рамках выставки интерактивных развлечений «ИгроМир 2016». C 30 сентября по 1 октября в специальной зоне Adrenaline Rush будут проходить финальные офлайн матчи, а 2 октября состоится финал лиги, в котором команда-победитель получит кубок Adrenaline Rush и главный приз 50 000 долларов, обладателей второго места ждут 25 000 долларов, за третье место приз составит 15 000 долларов, а за четвертое – 10 000 долларов.
Онлайн трансляция матчей будет проводиться на официальном канале Adrenaline Rush в Twitch.