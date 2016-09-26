Александр Елагин: Если «Тоттенхэм» не будет жаться к воротам, то у ЦСКА мало шансов устоять

Телекомментатор «Матч ТВ» Александр Елагин поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Тоттенхэмом».

- Сейчас «Тоттенхэм» обладает одним из самых сильных и стабильных составов в премьер-лиге. Правда, у них вряд ли будут играть Гарри Кейн и Дэнни Роуз, что сильно ослабляет команду. А перед матчем на бумаге «шпоры» являются фаворитами. Если они не будут жаться к своим воротам, осторожничать, что в последнее время характерно для команды Почеттино, то у ЦСКА мало шансов устоять.

После ничьей ЦСКА с «Байером», конечно же, «Тоттенхэм» не полетит сразу вперед. Главное не фолить перед своей штрафной. Тот же Дайер забил нам на чемпионате Европы метров с 17. Если не он бить будет, то Эриксен — тот бьет хитро и с подкруткой, - цитирует Елагина «Спорт день за днем».

Напомним, что матч состоится завтра в 21:45 мск.