Анатолий Бышовец: Нужно понимать, насколько на сегодня востребован Кокорин в сборной России

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал отсутствие нападающего «Зенита» Александра Кокорина в списке игроков сборной России, вызванных на матч с Коста-Рикой.

- Нужно понимать, насколько на сегодня востребован Кокорин в сборной. Станислав Черчесов знает его очень хорошо, еще по работе в «Динамо». Даже в клубе при нем бывало, что Александр не попадал в основной состав.



Есть объективная оценка. Насколько Кокорин соответствует уровню сборной? С другой стороны, есть задача просмотреть остальных нападающих. И самое главное – это какой игрок нужен самому Черчесову в его схеме, - приводит слова Бышовца «Чемпионат.com».

Напомним, в сезоне 2016/17 нападающий провел 11 матчей в составе петербургского клуба, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

За сборную России Кокорин сыграл в 42 матчах и забил 12 мячей. После чемпионата Европы-2016 во Франции 25-летний футболист в национальную команду не вызывался.