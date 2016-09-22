Борис Игнатьев: Кокорина вызовут в сборную России, когда будет формироваться состав на чемпионат мира

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал отсутствие нападающего «Зенита» Александра Кокорина в списке игроков, вызванных на матч с Коста-Рикой.

- Пока он особо не нужен сборной, это воспитательный процесс. Черчесов не хочет уходить от своих принципов. На основе тех идеологических убеждений, которые он привносит в команду, в дальнейшем он будет добиваться результата. Дисциплина и порядок очень важны для сборной. Зная Черчесова с его приверженностью к выбранному курсу, не стоит удивляться отсутствию Кокорина. В этом нет ничего страшного.

Сейчас есть возможность посмотреть других игроков. А самого Александра Станислав Саламович увидит в играх чемпионата. Когда будет формироваться состав непосредственно к чемпионату мира, так сказать состав «на века», тогда Кокорин и появиться в сборной, - приводит слова Игнатьева «Чемпионат.com».

Напомним, в сезоне 2016/17 нападающий провел 11 матчей в составе петербургского клуба, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

За сборную России Кокорин сыграл в 42 матчах и забил 12 мячей. После чемпионата Европы-2016 во Франции 25-летний футболист в национальную команду не вызывался.