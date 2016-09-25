Александр Трушков: После пропущенной шайбы – не было никаких взглядов в мой адрес

Голкипер московского «Спартака» Александр Трушков после матча с «Барысом» рассказал о своих эмоциях во время игры.

- В первую очередь, хочу всех поздравить с этой победой. Радует, что сегодня удалось выиграть и взять три очка. И, конечно, спасибо команде, всем ребятам за то, что помогли мне войти в игру после той необязательной шайбы, которая попала в мои ворота почти сразу же, как я сменил Маркуса Свенссона.



- Тяжело выходить на лед, когда команда проигрывает 0:2 в первом периоде?

- Я вышел, и вся команда меня поддержала, даже, повторюсь, после пропущенной шайбы – не было никаких взглядов в мой адрес. Герман Михайлович показал мне с лавки: «спокойно-спокойно, всё в порядке, ничего страшного не случилось». Так что не скажу, что мне было тяжело входить в игру.

- Как быстро вы забываете ошибки подобные той, которая привела к третьей шайбе в ворота «Спартака»?

- После того, как я пропустил в игре с «Локомотивом», то долго расстраивался. Но наш тренер вратарей Стефан Перссон сказал мне: «Ну, пропустил и пропустил – потом разберем. Готовься, чтобы не пропустить следующую».

- На четвертый гол «Барыса» было тяжело среагировать?

- Да, я видел, что шайба летела по верху – хотел поймать её на себя, чтобы было без отскока, но кто-то подставляет клюшку – шайба резко попадает в ворота, почувствовал, как она пролетела где-то внизу. Такие шайбы тяжело ловить, но надо над этим работать.

- Такой матч – воспоминание надолго?

- Конечно. Я начинал не с первых минут, но играю уже второй матч в этом сезоне. Пока всё нормально, спокойно, - рассказал Трушков официальному сайту «красно-белых».

Напомним, что 25 сентября хоккеисты московского «Спартака» на своей площадке одержали волевую победу над астанинским «Барысом» со счетом 5:4.

Хоккеисты «Барыса» трижды по ходу встречи выходили вперед. И трижды «красно-белые» сравнивали счет в матче. Переломным стал отрезок с 53 по 55 минуты игры, когда Райн Стоа в очередной раз восстановил равенство, а Мэттью Гилрой через две минуты вывел коллектив Гемана Титова вперед.

В составе «красно-белых» отличились Алексей Кириллов, Лукаш Радил, Мэттью Гилрой и дважды Райан Стоа. У «Барыса» точные броски на счету Брэндона Боченски, Евгения Рымарев, дубль себе в актив записал Найджел Доус.

Отметим, что «Спартак», переиграв «Барыс», прервал свою серию из трех поражений подряд.