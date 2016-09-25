Илья Павлюков: Свою игру надо оценивать трезво: всегда есть в чем прибавлять

Нападающий московского «Спартака» Илья Павлюков рассказал о своих впечатлениях от первого матча в КХЛ.

- Сколько тренировок в составе «Спартака» вы успели провести?

- Одну тренировку после приезда из Воскресенска – мне позвонили после матча с «Рязанью». В итоге получилась одна тренировка с основой, и меня поставили на игру.



- Насколько неожиданным был этот вызов?

- Это было очень неожиданно. Мне позвонил администратор первой команды и сказал: приезжай, тебя вызвали. Я провел игру с Рязанью» и сразу отправился сюда, в Москву.



- Наверное, как и любой хоккеист, вы этого ждали…

- Конечно. Сыграть за первую команду - это огромный шаг вперед, каждому молодому хоккеисту это очень важно.



- Хорошо ли вы сегодня спали?

- На самом деле хорошо. Да, была некоторая нервозность, но спал нормально.



- Вам удалось дебютировать в удивительном по сюжету матче. На ваш взгляд, что помогло «Спартаку» победить?

- Думаю, вытащили матч за счет характера, хорошо сыграли в большинстве. Могли, конечно, немного помочь вратарю. Вытянули игру, а значит, повторюсь, у команды есть характер.



- Главный тренер сегодня похвалил вас на пресс-конференции. Как сами оцените свою игру?

- Свою игру надо оценивать трезво: всегда есть в чем прибавлять. Это была первая игра за основу, было много эмоций. Надо стараться, работать изо всех сил, поскольку место в составе тебе не гарантировано, особенно если ты – молодой игрок. Нужно стараться и еще раз стараться, - рассказал в интервью официальному сайту «Спартака» Павлюков.

Напомним, что дебют форварда «красно-белых» в КХЛ состоялся в матче с «Барысом» 25 сентября. Хоккеисты московского «Спартака» на своей площадке одержали волевую победу над астанинским клубом со счетом 5:4.

Хоккеисты «Барыса» трижды по ходу встречи выходили вперед. И трижды «красно-белые» сравнивали счет в матче. Переломным стал отрезок с 53 по 55 минуты игры, когда Райн Стоа в очередной раз восстановил равенство, а Мэттью Гилрой через две минуты вывел коллектив Гемана Титова вперед.

В составе «красно-белых» отличились Алексей Кириллов, Лукаш Радил, Мэттью Гилрой и дважды Райан Стоа. У «Барыса» точные броски на счету Брэндона Боченски, Евгения Рымарев, дубль себе в актив записал Найджел Доус.

Отметим, что «Спартак», переиграв «Барыс», прервал свою серию из трех поражений подряд.