«Челси» и «Манчестер Сити» поборются за Бонуччи в январе

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может покинуть туринский клуб грядущей зимой.

Как сообщает Daily Star, на игрока сборной Италии претендуют «Манчестер Сити», а также лондонский «Челси». Оба клуба вели борьбу за футболиста минувшим летом, однако, Бонуччи принял решение остаться в «Ювентусе». Также стоит добавить, что он знаком с Конте по совместной работе в туринском клубе и национальной сборной.

В нынешнем сезоне 29-летний защитник провел на клубном уровне 5 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 35 млн евро, а его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 2020 года.

