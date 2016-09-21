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«Челси» раздумывает над трансфером Ди Марии

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Don BalonКомментарии

Тренерский штаб «Челси» планирует усилить атакующую линию команды грядущей зимой. Об этом сообщает Don Balon.

Согласно информации источника, в английском клубе рассматривают возможность приобретения полузащитника «ПСЖ» и сборной Аргентины Анхеля Ди Марию. Отметим, что до переезда в Лигу 1 игрок защищал цвета «Манчестер Юнайтед», однако, не смог закрепиться в основе «красных дьяволов» и покинул клуб.

В нынешнем сезоне 28-летний Ди Мария провел на клубном уровне 8 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 60 млн евро, а его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2019 года.


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