«Челси» раздумывает над трансфером Ди Марии

Тренерский штаб «Челси» планирует усилить атакующую линию команды грядущей зимой. Об этом сообщает Don Balon.



Согласно информации источника, в английском клубе рассматривают возможность приобретения полузащитника «ПСЖ» и сборной Аргентины Анхеля Ди Марию. Отметим, что до переезда в Лигу 1 игрок защищал цвета «Манчестер Юнайтед», однако, не смог закрепиться в основе «красных дьяволов» и покинул клуб.



В нынешнем сезоне 28-летний Ди Мария провел на клубном уровне 8 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 60 млн евро, а его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2019 года.



