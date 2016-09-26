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«Тоттенхэм» не рекомендует болельщикам демонстрировать атрибутику в Москве

Дмитрий Гирин
Источник:  ФК «Тоттенхэм»Комментарии

«Тоттенхэм» на своем официальном сайте опубликовал новость с советами своим болельщикам о том, как им вести себя в Москве.

Помимо вполне обыденных напоминаний о том, что для въезда в Россию нужна виза и что грозит, если она истечет до вылета обратно, как добраться из аэропортов в центр города, курса валют или как пройти на гостевой сектор на стадионе, там есть несколько любопытных моментов.

Так, клуб советует в целях безопасности не демонстрировать в городе атрибутику – ни шарфы, ни флаги, ни баннеры. Делать это стоит только в пределах стадиона.
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