Анатолий Бышовец: Два поражения «Спартака» – это свершившийся факт, можно говорить о тенденции

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о двух поражениях московского «Спартака».

- Два поражения – это уже свершившийся факт, поэтому тут можно уже говорить только о тенденции. В последних играх тренеру и игрокам, возможно, не хватило более серьёзного отношения к соперникам. Было понятно, что «Уфа» будет играть от обороны на контратаках. «Спартак» просто не смог вскрыть очень плотную оборонительную линию «Уфы». Чтобы в позиционной атаке находить решения, нужна скорость, непредсказуемость и быстрый переход от одного эпизода к другому. Этого команда Массимо Карреры вчера не показала, - цитирует Бышовца «Чемпионат».

Напомним, что «красно-белые», уступив в 1/16 Кубка России «СКА-Хабаровск» - 0:1, вылетели из розыгрыша турнира. А затем в 8-м туре РФПЛ с таким же счетом проиграли на домашнем стадионе «Уфе».