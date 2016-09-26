Вячеслав Быков: Канадская сборная должна победить европейцев

Бывший главный тренер России по хоккею Вячеслав Быков поделился мнением о предстоящем финале Кубка мира -2016.

- Канадцы были просто сильнее, чем наша команда. В связи с этим они и выиграли. Я думаю, что канадская сборная должна победить европейцев. Хоть в сборной Европы собраны талантливые ребята, которые тоже играют в НХЛ, но у канадцев более отлаженная система игры. Мне кажется, она выиграет, - цитирует Быкова портал НСН.

Сборная Европы обыграла сборную Швеции в овертайме полуфинального матча Кубка мира – 2016 со счетом 3:2 и вышла в финал соревнования, где в серии до двух побед встретится со сборной Канады.

Напомним, что матчи финальной серии состоятся 28, 30 сентября и, если понадобится, 2 октября.