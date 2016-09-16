«Бавария» после ухода Анчелотти планирует пригласить Клоппа

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может вернуться в чемпионат Германии.



Как сообщает Daily Star, в услугах немецкого специалиста заинтересованы в мюнхенской «Баварии». Отмечается, что 49-летний наставник открыт для переговоров, а в стане действующего чемпиона Германии рассчитывают пригласить его в 2018 году, поскольку именно тогда клуб покинет нынешний главный тренер команды Карло Анчелотти.



Напомним, итальянец встал у руля мюнхенского клуба минувшим летом, сменив на посту главного тренера Хосепа Гвардиолу.



Клопп тренировал в чемпионате Германии «Айнтрахт», «Майнц» и дортмундскую «Боруссию», которую он покинул в 2015 году, а в ноябре того же года возглавил «Ливерпуль».





