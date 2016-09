The Alliance получили приглашение на Dоta 2 CLS8

Шведский коллектив The Alliance по Dota 2 получил прямое приглашение на турнир Dota 2 Champions League Season 8.



Всего на турнире примут участие 16 команд. Восемь команд прошли открытые отборочные, а другие получили инвайты.



Матчи 26 сентября: ProDota vs. SnD, Escape Gaming vs. Chew Toy, Imperial vs. PR, Fantastic Five vs. FlipSid3.

Матчи 27 сентября: Kaipi vs. Memasiki, lvlUP vs. EPGaming, Alternate vs. ZERO’ONE, Alliance vs. Friends.



Игры пройдут в формате bo1, а следующий раунд плей-офф в формате bo3.



Призовой фонд турнира составит 5 000 долларов. Стоит отметить, что в прошлом году призовой фонд турнира был 50 000 долларов.

