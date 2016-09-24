The Alliance получили приглашение на Dоta 2 CLS8

Kinguin проведет благотворительный турнир по CS:GO Киберспортивная организация Kinguin проведет благотворительный турнир по Counter-Strike: Global Offensive.

Организатор киберспортивных соревнований DreamHack анонсировали список участников, которые получили приглашения на турнир DreamLeague по Dota 2.

Na’Vi, EG, OG и Vega Squadron сыграют в шестом сезоне DreamLeague

Na’Vi, EG, OG и Vega Squadron сыграют в шестом сезоне DreamLeague Организатор киберспортивных соревнований DreamHack анонсировали список участников, которые получили приглашения на турнир DreamLeague по Dota 2.

Анонсирован финал Adrenaline Cyber League по CS:GO Организаторы турнира Adrenaline Cyber League по Counter Strike: Global Offensive анонсировали финал лиги.

Игрок команды Natus Vincere Евгений «Yozhyk» Мостовик получил приглашение на турнир от EA Sports по FIFA Online 3.

Евгений «Yozhyk» Мостовик приглашен на турнир по FIFA Online 3

Евгений «Yozhyk» Мостовик приглашен на турнир по FIFA Online 3 Игрок команды Natus Vincere Евгений «Yozhyk» Мостовик получил приглашение на турнир от EA Sports по FIFA Online 3.

БК «Филадельфия Севенти Сиксерс» приобрел Team Dignitas и Apex Gaming Американский баскетбольный клуб «Филадельфия Севенти Сиксерс» купил киберспортивные организации Team Dignitas и Apex Gaming.

Команда team1, в которой выступает Даниил «Zeus» Тесленко победила в региональных отборочных к World Electronic Sports Games 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.

Команда Даниила «Zeus» Тесленко победила в региональных отборочных к WESG

Команда Даниила «Zeus» Тесленко победила в региональных отборочных к WESG Команда team1, в которой выступает Даниил «Zeus» Тесленко победила в региональных отборочных к World Electronic Sports Games 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.

Украинский игрок Virtus. Pro Артем «DrHippi» Кравец одержал победу на турнире Europe Summer Championship по Hearthstone.

Артем «DrHippi» Кравец примет участие в чемпионате мира по Hearthstone

Артем «DrHippi» Кравец примет участие в чемпионате мира по Hearthstone Украинский игрок Virtus. Pro Артем «DrHippi» Кравец одержал победу на турнире Europe Summer Championship по Hearthstone.

Организаторы турнира Nanyang Cruise Cup по Dota 2 собираются арендовать спутник, чтобы избежать проблему плохого интернет-соединения на круизном лайнере.

Организаторы Nanyang Cruise Cup арендуют спутник для трансляции Организаторы турнира Nanyang Cruise Cup по Dota 2 собираются арендовать спутник, чтобы избежать проблему плохого интернет-соединения на круизном лайнере.

Павел «Revolver» Белов и Алексей «Strange» Соляков прошли региональные отборочные и представят Россию на европейских квалификациях к World Electronic Sports Games 2016 по StarCraft II.

Revolver и Strange представят Россию на европейской квалификации к WESG

Revolver и Strange представят Россию на европейской квалификации к WESG Павел «Revolver» Белов и Алексей «Strange» Соляков прошли региональные отборочные и представят Россию на европейских квалификациях к World Electronic Sports Games 2016 по StarCraft II.