Ананидзе вызван в сборную Грузии на матчи с Ирландией и Уэльсом

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе получил приглашение в национальную команду. Об этом сообщил официальный сайт московского клуба.

Грузинской сборной в рамках отборочного турнира чемпионата мира - 2018 предстоит провести два гостевых матча. Первый матч с Ирландией состоится 6 октября, 9-го числа сборная Грузии встретится с Уэльсом.

напомним, что в первом туре отборочного турнира Джано Ананидзе отметился красивым голом в ворота австрийской сборной. Не смотря на это грузинская команда уступила Австрии со счетом 1:2. Всего на счету 23-летнего спартаковца 32 игры за национальную команду, в которых он забил 4 гола.