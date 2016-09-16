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Ананидзе вызван в сборную Грузии на матчи с Ирландией и Уэльсом

Андрей Ефимов
Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе получил приглашение в национальную команду. Об этом сообщил официальный сайт московского клуба.

Грузинской сборной в рамках отборочного турнира чемпионата мира - 2018 предстоит провести два гостевых матча. Первый матч с Ирландией состоится 6 октября, 9-го числа сборная Грузии встретится с Уэльсом.

напомним, что в первом туре отборочного турнира Джано Ананидзе отметился красивым голом в ворота австрийской сборной. Не смотря на это грузинская команда уступила Австрии со счетом 1:2. Всего на счету 23-летнего спартаковца 32 игры за национальную команду, в которых он забил 4 гола.

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