Роналду оскорбил мать Зидана после своей замены в матче с «Лас-Пальмасом»

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду остался недоволен действиями наставника команды Зинедина Зидана в матче 6-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (2:2). Об этом сообщает Cuatro.



По информации источника, после того, как игрок сборной Португалии был заменен на 72-й минуте, футболист не смог сдержать эмоции и обругал Зидана нецензурными словами, упомянув мать тренера. Отмечается, что до этого помощники Зидана пытались успокоить его.

После окончания встречи Зидан, отвечая на вопрос, почему был заменен Криштиану, сказал, что приберег его для игры с дортмундской «Боруссией», которая состоится 27 сентября в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.