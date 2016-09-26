Леонид Слуцкий: Не будет Кейна, выйдет Янссен

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий считает, что потеря «Тоттенхэмом» форварда Харри Кейна, который не сыграет в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов, не скажется на атакующем потециале «шпор».



- У «Тоттенхэма» прекрасная группа атаки, - сказал Слуцкий на пресс-конференции. - Не будет Кейна - выйдет Янссен, хороший, маневренный форвард. Не сыграет Сиссоко - выйдет Ламела. Есть Сон Хын Мин, Эриксен, другие футболисты. Нам нужно думать, как остановить «Тоттенхэм» в целом.



- Как вы считаете, «Тоттенхэм» стал сильнее или слабее по сравнению с прошлым сезоном.

- Это отличная команда. В прошлом сезоне они до последнего боролись за чемпионство. В этом году многие команды играют против них ярко выраженным «вторым номером», как, например, «Мидлсбро» в последнем туре, так что теперь «Тоттенхэм» больше вынужден играть в позиционном нападении. Но на их силе и качестве это не сказалось.