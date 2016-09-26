«Рубин» – «Томь». Онлайн
Сегодня в матче 8-го тура РФПЛ казанский «Рубин» на своем поле примет «Томь».
Встреча между командами стартует в 19.30 мск. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.
На данный момент «Рубин», набрав 6 баллов, занимает 14-е место в таблице чемпионата России. В активе «Томи» – 7 очков и 11-е место.
Матч
Голы
Жонатас 26 (1:0). Враньеш 49 (1:1). Камболов 79 (2:1).
Состав
Рубин: Рыжиков, Камболов, Бурлак, Бауэр, Самбрано, Набиуллин, Ткачук (Карадениз, 80), Сонг, Жонатас (Лестьенн, 46), Рочина (Гарсия, 27), Канунников
Томь: Солосин, Враньеш, Бордачёв, Дьяков, Тишкин, Жиров, Бикфалви, Комбаров (Ковальчук, 70), Дроппа (Касьян, 87), Пугин, Самодин (Баляйкин, 78)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
26 сентября 19:30, Центральный, Текстовая трансляция
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