Александр Мостовой: Вчера «Спартаку» просто не повезло

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал два последних поражения москвичей в Кубке и чемпионате России.

Два последних поражения «Спартака» — случайность, в отличие от того, что происходило с командой в последние годы на этой стадии чемпионата. Тогда все били тревогу, поскольку красно-белые проигрывали по игре – это были действительно плохие матчи в исполнении команды. Вчера же «Спартаку» просто не повезло, ведь моментов у ворот «Уфы» было предостаточно. Красно-белые проиграли не совсем по делу.

Смотрел матч «Анжи» — «Зенит» и ничего особенного в игре питерцев не увидел. Ещё по первому тайму была мысль, что махачкалинцы могут отыграться. Так и произошло. Единственное преимущество «Зенита» в предстоящем матче со «Спартаком» — домашний стадион, - цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, что «красно-белые», уступив в 1/16 Кубка России «СКА-Хабаровск» - 0:1, вылетели из розыгрыша турнира. А затем в 8-м туре РФПЛ с таким же счетом проиграли на домашнем стадионе «Уфе», но с 19 очками сохранили лидерство в турнирной таблице.

В следующем туре столичный клуб 2 октября сыграет на выезде с «Зенитом».