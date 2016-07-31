Пол Пирс: Это мой последний сезон
Форвард «Клипперс» Пол Пирс объявил, что предстоящий сезон станет для него последним в карьере.
- Это мой последний сезон. Пришло время уйти из баскетбола. Это трудное решение, но у меня есть еще один сезон, еще одна возможность. С «Клипперс», в городе, где я вырос, у меня есть шанс в отличной команде. Мы голодны. И мы хотим стать чемпионами. После 18 лет, тяжело представить, что я буду играть на каждой из арен в последний раз, - цитирует Пирса The Players Tribune.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически