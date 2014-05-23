Лаудруп возглавил «Аль-Райан»
Бывший наставник московского «Спартака» Микаэль Лаудруп назначен главным тренером «Аль-Райан» из Катара. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Отмечается, что датский специалист сменил на посту наставника команды уругвайца Хорхе Фоссати, который накануне возглавил сборную Катара. О деталях контракта Лаудрупа с «Аль-Райан» не сообщается.
Добавим, что Микаэль уже имеет опыт работы в чемпионате Катара, поскольку ранее он тренировал «Лехвию».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически