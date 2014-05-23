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Лаудруп возглавил «Аль-Райан»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Бывший наставник московского «Спартака» Микаэль Лаудруп назначен главным тренером «Аль-Райан» из Катара. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Отмечается, что датский специалист сменил на посту наставника команды уругвайца Хорхе Фоссати, который накануне возглавил сборную Катара. О деталях контракта Лаудрупа с «Аль-Райан» не сообщается.

Добавим, что Микаэль уже имеет опыт работы в чемпионате Катара, поскольку ранее он тренировал «Лехвию».


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