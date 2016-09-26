Дзагоев и Ионов не принимали участие в тренировке ЦСКА

Полузащитники ЦСКА Алан Дзагоев и Алексей Ионов не принимали участие в той части тренировки армейцев перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», которая была открыта для СМИ.



Напомним, что ранее главный тренер красно-синих Леонид Слуцкий сказал, что решение об участии Дзагоева в матче будет принято в день игры.



Что касается защитника ЦСКА Василия Березуцкого, который получил сильный удар в поясницу в игре с «Краснодаром», то он работал наравне со всеми.