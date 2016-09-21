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Депай не намерен переходить в «Милан»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Calcio MercatoКомментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай может переехать в чемпионат Италии. Об этом сообщает Calciomercato.

Согласно информации источника, на игрока сборной Голландии претендует «Милан». Отмечается, что сумма трансфера может составить 24 млн фунтов. Также источник сообщает, что сам футболист не намерен покидать команду, поскольку хочет доказать Жозе Моуринью свою состоятельность.

Депай перешел в стан «красных дьяволов» из ПСВ за 34 млн евро в 2015 году. За это время Мемфис так и не сумел стать игроком стартового состава.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист провел на клубном уровне 4 матча, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 25 млн евро, а его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2019 года.


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