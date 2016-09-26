Леонид Слуцкий: Болельщики «Тоттенхэма» ощутят высокий уровень гостеприимства
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» заявил, что болельщикам английского клуба нечего бояться в Москве.
- Не боитесь ли вы, что в связи с теми событиями, которые были до и после матча сборных России и Англии в Марселе на чемпионате Европы, будет напряженная атмосфера?
- Думаю, те английские болельщики, что приедут в Москву, почувствуют высокий уровень нашего гостеприимства. Это касается не только стадиона, но и города в целом. Так что не вижу поводов для беспокойства.
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