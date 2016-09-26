Леонид Слуцкий: Болельщики «Тоттенхэма» ощутят высокий уровень гостеприимства

читайте также

Фалькао не сыграет с «Байером» Нападающий «Монако» Радамель Фалькао не примет участия в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером». Об этом сообщил наставник французского клуба Леонарду Жардим.

Роман Бюрки: Игра с «Реалом» для меня ничем не отличается от матча, скажем, с «Фрайбургом» Голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским «Реалом» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей, ЦСКА – второй После 8-го тура премьер-лиги «Спартак» продолжает лидировать по посещаемости домашних матчей. Однако средний показатель красно-белых упал до отметки 29273 человека.

Зинедин Зидан: В матче с «Боруссией» ожидаю крайне напряженную, упорную борьбу Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящей встречи с дортмундской «Боруссией» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Маурисио Почеттино: Я уже побеждал в Москве Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино на пресс-конференции перед матчем группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА вспомнил, что он уже играл и побеждал в Москве.

Чего ждем от российских клубов в Европе? ЦСКА, «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» ждут важные матчи в еврокубках. Soccer.ru делает прогнозы и рассказывает о состоянии коллективов

Маурисио Почеттино: С «Монако» мы играли очень плохо Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино считает, что нехватка опыта не стала основной причиной неудачи «шпор» в матче 1-го тура Лиги чемпионов.

Бен Арфа пропустит матч с «Лудогорцем» из-за травмы Полузащитник «ПСЖ» Хатем Бен-Арфа не примет участия в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лудогорцем». Об этом сообщает RMC.

Тоби Алдервейрелд: Фактор нового стадиона ЦСКА может повлиять на результат Защитник «Тоттенхэма» Харри Кейн считает, что тот факт, что ЦСКА проводит первый матч в Европе на новом стадионе, может сказаться на завтрашней игре Лиги чемпионов.

Тоби Алдервейрелд: Звали в «Спартак», но решил остаться в Европе Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд перед матчем 2-го тура Лиги чемпионов с ЦСКА подтвердил, что несколько лет назад его хотел видеть в своем составе «Спартак».

Томас Тухель: Очень легко сказать, что Роналду не в форме, но кто выносит такие оценки? Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель оценил тройку нападения мадридского «Реала» в лице Криштиану Роналду, Гарета Бэйла и Карима Бензема, отметив, игрока сборной Португалии.

Леонид Слуцкий: «Тоттенхэм» – одна из лучших команд мира Главный тренер ЦСКА перед матчем Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» очень уважительно отзывался о сопернике и успокаивал английских болельщиков.

Дзагоев и Ионов не принимали участие в тренировке ЦСКА Полузащитники ЦСКА Алан Дзагоев и Алексей Ионов не принимали участие в той части тренировки армейцев перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», которая была открыта для СМИ.

Леонид Слуцкий: Не будет Кейна, выйдет Янссен Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий считает, что потеря «Тоттенхэмом» форварда Харри Кейна, который не сыграет в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов, не скажется на атакующем потециале «шпор».

Леонид Слуцкий: Решение по Дзагоеву примем в день матча Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий сказал, что решение об участии Алана Дзагоева в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов будет принято в день матча.

Василий Березуцкий может пропустить матч с «Тоттенхэмом» Защитник ЦСКА Василий Березуцкий может пропустить матч 2-го тура Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Об этом сказал сам игрок на предматчевой пресс-конференции.

«Тоттенхэм» не рекомендует болельщикам демонстрировать атрибутику в Москве «Тоттенхэм» на своем официальном сайте опубликовал новость с советами своим болельщикам о том, как им вести себя в Москве.

Александр Елагин: Если «Тоттенхэм» не будет жаться к воротам, то у ЦСКА мало шансов устоять Телекомментатор «Матч ТВ» Александр Елагин поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Тоттенхэмом».

Француз Тюрпен обслужит матч Лиги чемпионов «Ростов» - ПСВ Французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном обслужит матч группового раунда Лиги чемпионов между ПСВ и «Ростовом».