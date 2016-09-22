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Агент Бэйла начал переговоры по трансферу в «Манчестер Юнайтед»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Dario GolКомментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл недоволен своим положением в испанском клубе. Об этом сообщает Diario Gol.

Согласно информации источника, игрок сборной Уэльса устал оставаться в тени Криштиану Роналду, а также расстроен тем, что до сих пор не продлил контракт с командой. Также сообщается, что футболист попросил своего агента Джонатана Барнетта начать переговоры с «Манчестер Юнайтед», который, как сообщали испанские СМИ, интересуется им с зимы этого года, и готов платить ему 16 млн фунтов в год.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес обещал Бэйлу закрыть вопрос по продлению контракта после окончания Евро-2016.

Гарет перешел в мадридский клуб в 2013 году из «Тоттенхэма» за 101 млн евро. За это время футболист выиграл вместе с командой Лигу чемпионов (2013/14, 2015/16), Суперкубок УЕФА (2014), клубный чемпионат мира (2014), а также Кубок Испании (2013/14).

Портал Transfermarkt.de оценивает валлийца в 90 млн евро, а его контракт с «Реалом» рассчитан до 2019 года.

Соблазн «красного дьявола». Почему Бэйл может покинуть мадридский «Реал»


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