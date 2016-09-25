Шайба Зарипова принесла победу «Магнитке» в выездном матче с «Авангардом»

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» на выезде переиграли омский «Авангард» со счетом 3:1.

В составе «Магнитки» заброшенными шайбами отметились нападающие Данис Зарипов, Сергей Мозякин и Денис Казионов. У «Авангарда» точный бросок на счету форварда Александра Кучерявенко.

После этой победы «Металлург» набрал 25 очков в 13 встречах и приблизился к идущему на первом месте в Восточной конференции «Авангарду». На счету омских «ястребов» 29 очков в 14 играх чемпионата.

Следующий матч «Магинтка» и «Авангард» проведут так же в Омске. Встреча состоится 27 сентября в 16:00 по московскому времени.