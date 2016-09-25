Шайба Зарипова принесла победу «Магнитке» в выездном матче с «Авангардом»
Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» на выезде переиграли омский «Авангард» со счетом 3:1.
В составе «Магнитки» заброшенными шайбами отметились нападающие Данис Зарипов, Сергей Мозякин и Денис Казионов. У «Авангарда» точный бросок на счету форварда Александра Кучерявенко.
После этой победы «Металлург» набрал 25 очков в 13 встречах и приблизился к идущему на первом месте в Восточной конференции «Авангарду». На счету омских «ястребов» 29 очков в 14 играх чемпионата.
Следующий матч «Магинтка» и «Авангард» проведут так же в Омске. Встреча состоится 27 сентября в 16:00 по московскому времени.
Матч
Авангард - Металлург Мг - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Голы:
Казионов Д. (Казионов Д., Ли), 1:16 (0:1). Кучерявенко (Медведев), 2:39 (1:1 - бол.). Зарипов (Казионов Д., Хабаров), 35:04 (1:2). Мозякин (Коварж), 59:01 (1:3).
Место и дата
26 сентября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция