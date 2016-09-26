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Болельщик «Спартака»: В последнее время ВОБ не представляла наши интересы

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Телеканал «360»Комментарии

Известный болельщик московского «Спартака» Амир «Профессор» Хуслютдинов в интервью официальному сайту телеканала «360» рассказал о своем отношении к Всероссийскому объединению болельщиков, которое 24 сентября было исключено из РФС.

«Исключение ВОБ ничего не значит. В последнее время эта организация не представляла интересы болельщиков. «Спартак» практически не был в ВОБ. Спартаковский «движ» многогранен и самодостаточен, и вступление в псевдо-фанатские организации нас не интересует. Интересы «Спартака» отстаивает фан-клуб.

Честно говоря, интересы фанатов никогда не представляли. Это самая активная, но юридически незащищенная группа населения. Мы такие же граждане страны, только с очень активной жизненной позицией. Мы не занимаемся политикой. Наша единственная религия и политика – это «Спартак», – сказал Хуслютдинов.

Отметим, что в тот же день главу ВОБ Александра Шпрыгина арестовали в здании, где проходило собрание РФС.

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