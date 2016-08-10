Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ФутболЛуч-Энергия0 : 0Спартак-2
ФутболАмкар0 : 0Крылья Советов
ХоккейАк Барс3 : 5Динамо Минск
ФутболДинамо1 : 0Сибирь
ФутболАлавес3 : 1Гранада
ХоккейАвангард1 : 3Металлург
ФутболЗенит-21 : 1СКА-Хабаровск
ФутболРубин2 : 1Томь
ХоккейДинамо Москва4 : 3 ОТЛокомотив
ФутболБёрнли2 : 0Уотфорд
ФутболЦСКА (мол)- : -Тоттенхэм (мол)
ХоккейЦСКА- : -Куньлунь
ФутболЛестер Сити- : -Порту
ФутболСевилья- : -Лион
ФутболМонако- : -Байер
ХоккейАвангард- : -Металлург
ХоккейСКА- : -Адмирал
ФутболБоруссия- : -Реал
ФутболДинамо Загреб- : -Ювентус
ФутболЦСКА- : -Тоттенхэм
ХоккейКанада- : -Европа
ХоккейАк Барс- : -Йокерит
ФутболБешикташ- : -Динамо Киев
ФутболРостов- : -ПСВ
ФутболСелтик- : -Манчестер Сити
ФутболРостов (мол)- : -ПСВ (мол)
ХоккейДинамо Москва- : -Витязь
ФутболАтлетико- : -Бавария
ФутболАрсенал- : -Базель
ФутболБоруссия М- : -Барселона

Николай Писарев: К матчам с Германией и Финляндией готовиться будем серьезно

Андрей Ефимов
Источник:  РФСКомментарии

Главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев поделился ожиданиями от двух ближайших матчей отборочной кампании ЧЕ-2017.

- Впереди у молодежной сборной две непростые игры - в Германии и дома с Финляндией. Будем сереьзно к ним готовиться. Турнирной мотивации у команды нет - на Чемпионат Европы 2017 года сборная не поедет. Но футболисты должны понимать, что выходить на поле в майке сборной - это значит защищать честь страны. Поэтому настрой у ребят будет самый серьезный.

Что касается состава, то вновь в национальную сборную получили приглашения Миранчук и Зобнин. Вместе с тем, по сравнению с сентябрьскими матчами к нам добавился Головин, принимавший участие в ЕВРО во Франции. Уже 4 октября мы отправимся в Германию, где нам обещали хорошие условия для подготовки к первой игре. А перед матчем с Финляндией у нас запланированы две тренировки в Новогорске и Химках, - цитирует Писарева официальный сайт РФС.

Напомним, что молодежная сборная России сыграет против Германии 7 октября в Ингольштадте, а 11 октября на «Арене Химки» примет Финляндию.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Защитник «Зенита-2» Карпов: Ожидал вызова в молодежку. Всегда хочется играть за родную сборнуюЗащитник «Зенита-2» Максим Карпов после матча против «СКА-Хабаровска» (1:1) в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о вызове в молодежную сборную России на игры отборочного цикла Евро-2017 с Германией и Финляндией.Алексей Евсеев: Наверняка Радимов все рассказал Луческу про «Тамбов»Алексей Евсеев: Наверняка Радимов все рассказал Луческу про «Тамбов»Хавбек «Зенита» Алексей Евсеев в интервью Spb.Sovsport.ru – о кубковом матче против «Тамбова», своей травме и желании играть за сборную.Алексей Евсеев: Пусть другие люди разбираются, почему мы не вышли на Евро-2017Полузащитник «Зенита-2» и молодежной сборной России Алексей Евсеев поделился впечатлениями от игры национальной команды в отборочном турнире к чемпионату Европы 2017 года.Вектор несудьбы. Сергей Микулик – о сборных РоссииВектор несудьбы. Сергей Микулик – о сборных РоссииОбозреватель Sovsport.ru Сергей Микулик – о матчах национальной и молодежной сборных России.«Хочу на брата посмотреть…». Кто и зачем ходил на игру российской «молодежки»«Хочу на брата посмотреть…». Кто и зачем ходил на игру российской «молодежки»Корреспондент Sovsport.ru съездил на ничего не значивший отборочный матч Евро-2017 российской «молодежки».Наставник молодежной сборной Австрии: Россия могла забить нам и три, и четыре мячаГлавный тренер молодежной сборной Австрии Вернер Грегорич прокомментировал ничейный результат своей команды в матче с командой России (1:1), который состоялся в рамках отборочной кампании ЧЕ-2017.Александр Ташаев: Австрийцы не сильнее нас, поэтому обидно, конечноПолузащитник молодежной сборной России и «Динамо» Александр Ташаев – о матче с молодежной сборной Австрии (1:1).Александр Селихов: Конечно, нам стыдноВратарь молодежной сборной России и пермского «Амкара» Александр Селихов – о матче отбора на Евро-2017 против молодежной сборной Австрии (1:1).Александр Селихов: У Австрии есть хорошие игроки, но наши футболисты сильнее индивидуальноГолкипер молодежной сборной России Александр Селихов прокомментировал ничейный результат в матче с командой Австрии (1:1), который состоялся в рамках отборочной кампании ЧЕ-2017.Николай Писарев: Матч со сборной Австрии? Есть претензии к отдельным игрокамГлавный тренер молодежной сборной России Николай Писарев прокомментировал ничейный результат в матче с командой Австрии (1:1), который состоялся в рамках отборочной кампании ЧЕ-2017.Молодежные сборные России и Австрии сыграли вничьюМатч квалификации молодежного чемпионата Европы между сборными России и Австрии завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Дмитрий Хомуха: Убедился, что нахожусь на правильном путиДмитрий Хомуха: Убедился, что нахожусь на правильном путиЭкс-главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха – о реалиях молодежного футбола в России, а также – о своем уходе из «Риги».Николай Писарев: С Австрией будем играть раскрепощенноСтарший тренер молодежной сборной России Николай Писарев рассказал, как его команда будет играть с австрийцами в матче отборочного цикла чемпионата Европы- 2017.Антон Митрюшкин: Удивлен, что меня не вызвали в молодежную сборнуюГолкипер «Сьона» Антон Митрюшкин высказался о решении главного тренера молодежной сборной России Николая Писарева не вызывать его в команду на матчи с Фарерскими островами и Австрией.Николай Писарев: Рад, что ребята очень серьезно отнеслись к матчу с Фарерскими островамиГлавный тренер молодежной сборной России Николай Писарев подвел итоги матча с Фарерскими островами (3:0) в отборочном турнире Евро-2017 (U21).Российская молодежка разгромила Фареры в отборочном матче ЧЕ-2107Молодежная сборная России (U-21) на выезде крупно обыграла команду Фарерских островов (3:0) в отборочном цикле чемпионата Европы-2017.Молодежные сборные. Фарерские острова – Россия – 0:3. Как это былоВ четверг в отборочном матче к чемпионату Европы 2017 года сыграют молодежные сборные Фарерских островов и России.Зуев, Жемалетдинов и Корян попали в расширенный состав молодежной сборной России на отборочные матчи Евро-2017Тренерский штаб молодежной сборной России назвал расширенный состав команды для подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата Европы-2017 против сборных Фарерских островов и Австрии, сообщает официальный сайт РФС.Селихов, Караваев и Корян – в расширенном составе молодежной сборной России на отборочные матчи Евро-2017Тренерский штаб молодежной сборной России назвал расширенный состав команды для подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата Европы-2017 против сборных Фарерских островов и Австрии.Полузащитнику «Спартака» Зуеву предложили выступать за сборную КазахстанаПолузащитник московского «Спартака» и молодежной сборной России (U-21) Александр Зуев получил предложение выступать за сборную Казахстана, сообщают «Известия».

Россия (U-21)
Россия (U-21)календарьстатистика
Николай Писарев
Николай Писареввсе новости

Cпецпредложение