Николай Писарев: К матчам с Германией и Финляндией готовиться будем серьезно

Главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев поделился ожиданиями от двух ближайших матчей отборочной кампании ЧЕ-2017.

- Впереди у молодежной сборной две непростые игры - в Германии и дома с Финляндией. Будем сереьзно к ним готовиться. Турнирной мотивации у команды нет - на Чемпионат Европы 2017 года сборная не поедет. Но футболисты должны понимать, что выходить на поле в майке сборной - это значит защищать честь страны. Поэтому настрой у ребят будет самый серьезный.

Что касается состава, то вновь в национальную сборную получили приглашения Миранчук и Зобнин. Вместе с тем, по сравнению с сентябрьскими матчами к нам добавился Головин, принимавший участие в ЕВРО во Франции. Уже 4 октября мы отправимся в Германию, где нам обещали хорошие условия для подготовки к первой игре. А перед матчем с Финляндией у нас запланированы две тренировки в Новогорске и Химках, - цитирует Писарева официальный сайт РФС.

Напомним, что молодежная сборная России сыграет против Германии 7 октября в Ингольштадте, а 11 октября на «Арене Химки» примет Финляндию.