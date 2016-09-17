Французский защитник футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Серж Орье приговорен к двум месяцам тюремного заключения условно за насилие в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает Euro-football.



23-летний Орье признан виновным в насилии в отношении лица, занимающего государственную должность. 30 мая футболист был задержан за драку с полицейскими. Он более суток провел в полицейском участке.



Напомним, что Орье перешел в 2014 году из «Тулузы»в ПСЖ году на правах аренды. А в 2015 подписал четырехлетний контракт с парижанами.

В сезоне-2015/16 защитник провел в составе ПСЖ 21 матч и забил 2 мяча.