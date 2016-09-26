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Отборочный матч Евро по настольному теннису пройдет в телестудии

Екатерина Князева
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Впервые в истории европейского настольного тенниса официальный матч национальных сборных пройдет в реальной телестудии.

Решение провести  встречу группового квалификационного этапа командного чемпионат Европы в студийных стенах приняла федерация настольного тенниса Румынии. 27 сентября женская сборная этой страны встречается с командой Греции, и этот матч  будет показан в прямом эфире по национальному телеканалу, сообщает сайт ETTU.

Российские теннисисты (и мужская, и женская сборные) в рамках отборочного турнира в стартовой игре встретятся с соперниками из Болгарии. Матч пройдет в сочинском ФГБУ «Юг Спорт», начало игр в 18.00. Отметим, что россияне – фавориты в обоих матчах.

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