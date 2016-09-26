«Амкар» не смог переиграть «Крылья Советов»

«Амкар» на своем поле не смог переиграть самарские «Крылья Советов». Футболисты обеих команды так и не смогли открыть счет и встреча завершилась вничью – 0:0.

Таким образом, «Амкар» упустил шанс подняться на третью строчку, а «Крылья Советов» продолжают замыкать турнирную таблицу чемпионата с нулем в графе «победы».

В следующем туре 2 октября пермский клуб на везде проведет встречу с «Уфой», а самарский коллектив днем ранее сыграет дома с «Анжи».