«Амкар» не смог переиграть «Крылья Советов»
«Амкар» на своем поле не смог переиграть самарские «Крылья Советов». Футболисты обеих команды так и не смогли открыть счет и встреча завершилась вничью – 0:0.
Таким образом, «Амкар» упустил шанс подняться на третью строчку, а «Крылья Советов» продолжают замыкать турнирную таблицу чемпионата с нулем в графе «победы».
В следующем туре 2 октября пермский клуб на везде проведет встречу с «Уфой», а самарский коллектив днем ранее сыграет дома с «Анжи».
Матч
Амкар - Крылья Советов - 0:0
Состав
Амкар: Селихов, Идову, Джикия, Зайцев, Занев, Милькович, Гол, Баланович (Комолов, 75), Огуде, Прокофьев (Костюков, 61), Бодул
Крылья Советов: Лория, Концедалов, Надсон, Ятченко, Цаллагов, Бато, Таранов, Молло, Ткачёв (Башкиров, 85), Мбакогу (Корниленко, 89), Паскуато
Предупреждения:
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
26 сентября 17:00, Звезда, Текстовая трансляция