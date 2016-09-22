«Кубань» уступила «Тюмени», потерпев второе поражение подряд
Футболисты «Кубани» в матче 14-го тура ФНЛ проиграли «Тюмени».
Встреча, прошедшая на стадионе «Геолог», завершилась со счетом 0:2.
На 79-й минуте нападающий Хасан Мамтов вывел свою команду вперед, а в компенсированное время полузащитник Данил Кленкин поставил окончательную точку в игре – 2:0 в пользу хозяев.
Таким образом, краснодарский клуб, набрав 13 баллов, занимает 16-е место в таблице ФНЛ. В активе «Тюмени» – 18 очков и 10-е место.
В следующем туре подопечные Дана Петреску 1 октября примут на домашней арене «Енисей», а «Тюмень» днем позже сыграет на выезде с «Факелом».
ФНЛ
14-й тур
Матч
Голы
Мамтов 79 (1:0 - пен.). Кленкин 90 (2:0).
Состав
Тюмень: Смирнов, Чудин, Ахмедов, Шакуро (Маслов, 86), Локтионов, Павленко (Кошелев, 90), Шляпкин, Кленкин, Пустозеров, Чуканов, Мамтов
Кубань: Фролов, Зотов, Лобкарёв, Бугаев, Армаш (Смирнов, 66), Байрыев, Щадин (Ильин, 63), Гай, Олойя (Маляров, 85), Житнев (Гогниев, 63), Обухов
Предупреждения:
нет - Армаш, 61
Судья:
Павел Шадыханов (Россия)
Место и дата
26 сентября 17:00, Геолог, Онлайн-трансляция