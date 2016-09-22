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«Кубань» уступила «Тюмени», потерпев второе поражение подряд

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Футболисты «Кубани» в матче 14-го тура ФНЛ проиграли «Тюмени».

Встреча, прошедшая на стадионе «Геолог», завершилась со счетом 0:2.

На 79-й минуте нападающий Хасан Мамтов вывел свою команду вперед, а в компенсированное время полузащитник Данил Кленкин поставил окончательную точку в игре – 2:0 в пользу хозяев.

Таким образом, краснодарский клуб, набрав 13 баллов, занимает 16-е место в таблице ФНЛ. В активе «Тюмени» – 18 очков и 10-е место.

В следующем туре подопечные Дана Петреску 1 октября примут на домашней арене «Енисей», а «Тюмень» днем позже сыграет на выезде с «Факелом».

ФНЛ
14-й тур

Матч

Тюмень - Кубань - 2:0 (0:0)

Голы

Мамтов 79 (1:0 - пен.). Кленкин 90 (2:0).

Состав

Тюмень: Смирнов, Чудин, Ахмедов, Шакуро (Маслов, 86), Локтионов, Павленко (Кошелев, 90), Шляпкин, Кленкин, Пустозеров, Чуканов, Мамтов

Кубань: Фролов, Зотов, Лобкарёв, Бугаев, Армаш (Смирнов, 66), Байрыев, Щадин (Ильин, 63), Гай, Олойя (Маляров, 85), Житнев (Гогниев, 63), Обухов

Предупреждения:

нет - Армаш, 61

Судья:

Павел Шадыханов (Россия)

Место и дата

26 сентября 17:00, Геолог, Онлайн-трансляция


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