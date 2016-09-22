«Кубань» уступила «Тюмени», потерпев второе поражение подряд

Футболисты «Кубани» в матче 14-го тура ФНЛ проиграли «Тюмени».



Встреча, прошедшая на стадионе «Геолог», завершилась со счетом 0:2.



На 79-й минуте нападающий Хасан Мамтов вывел свою команду вперед, а в компенсированное время полузащитник Данил Кленкин поставил окончательную точку в игре – 2:0 в пользу хозяев.

Таким образом, краснодарский клуб, набрав 13 баллов, занимает 16-е место в таблице ФНЛ. В активе «Тюмени» – 18 очков и 10-е место.

В следующем туре подопечные Дана Петреску 1 октября примут на домашней арене «Енисей», а «Тюмень» днем позже сыграет на выезде с «Факелом».



ФНЛ

14-й тур

Матч Тюмень - Кубань - 2:0 (0:0) Голы Мамтов 79 (1:0 - пен.). Кленкин 90 (2:0). Состав Тюмень: Смирнов, Чудин, Ахмедов, Шакуро (Маслов, 86), Локтионов, Павленко (Кошелев, 90), Шляпкин, Кленкин, Пустозеров, Чуканов, Мамтов Кубань: Фролов, Зотов, Лобкарёв, Бугаев, Армаш (Смирнов, 66), Байрыев, Щадин (Ильин, 63), Гай, Олойя (Маляров, 85), Житнев (Гогниев, 63), Обухов Предупреждения: нет - Армаш, 61 Судья: Павел Шадыханов (Россия) Место и дата 26 сентября 17:00, Геолог, Онлайн-трансляция



