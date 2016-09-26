Виталий Давыдов: Может быть, следует в интересах сборной создать и один-два базовых клуба

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о формировании национальной сборной России хоккеистами из НХЛ.

- Давно говорил, что нельзя зависеть «от дяди»: приедут-не приедут игроки из НХЛ. Нужно наигрывать два звена из КХЛ. Подготовить такие звенья и есть тренерская задача. Они должны быть готовы к чемпионату мира и Олимпийским играм. И не ждать милостей от НХЛ. Наверное, надо подготовить даже два с половиной звена. Приедут из НХЛ — хорошо, не приедут, мы к этому будем готовы. Может быть, следует в интересах сборной создать и один-два базовых клуба, - цитирует Давыдова «Свободная Пресса».

Напомним, что сборная России в полуфинале Кубка мира уступила сборной Канады со счетом 3:5.

В финале турнира канадская команда встретится со сборной Европы, которая во втором полуфинальном матче в овертайме переиграла шведов со счетом 3:2

Матчи финальной серии состоятся 28, 30 сентября и, если понадобится, 2 октября.