«Лацио» готов отпустить де Врея в другой клуб за 50 млн евро
Руководство «Лацио» готово продать защитника Стефана де Врея. Об этом сообщает Euro-football.
Согласно информации источника, заинтересованным клубам придется выложить за игрока сборной Голландии 50 млн евро. Ранее сообщалось, что на футболиста римской команды претендует лондонский «Челси».
В нынешнем сезоне 24-летний защитник провел на клубном уровне 6 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 16 млн евро, а его контракт с «Лацио» рассчитан до 2018 года.
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