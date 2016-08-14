«Лацио» готов отпустить де Врея в другой клуб за 50 млн евро

Маурисио: Прежде чем принять решение, я общался с Фернандо, он очень хорошо отзывался о «Спартаке»

Новичок московского «Спартака» Маурисио рассказал о своем физическом состоянии, а также поведал, что перед трансфером в российский клуб поговорил с полузащитником красно-белых Фернандо.