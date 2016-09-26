Александр Мальцев: Мы все прощаем. Никаких выводов из поражений не делаем

Двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев прокомментировал выступление сборной России на Кубке мира-2016.

- Раз мы не сумели даже войти в финал, однозначно надо что-то менять в тренерском штабе. Советов давать не буду. Есть тренерский штаб, пусть он и решает эти проблемы. Но честное слово, многое уже просто надоело. Мы все прощаем. Никаких выводов из поражений не делаем, ничего в нашем хоккее не меняем. Если так будет продолжаться, и федерация хоккея не займется серьезно проблемами, то улучшений не будет, - цитирует Мальцева «Свободная Пресса».

Напомним, что сборная России в полуфинале Кубка мира уступила сборной Канады со счетом 3:5.

В финале турнира канадская команда встретится со сборной Европы, которая во втором полуфинальном матче в овертайме переиграла шведов со счетом 3:2

Матчи финальной серии состоятся 28, 30 сентября и, если понадобится, 2 октября.