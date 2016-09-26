Виталий Давыдов: Тренеры сборной оказались не на высоте

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов прокомментировал выступление сборной России на Кубке мира-2016.

- Трудно говорить про тренерский штаб. Состав хоккеистов был лучшим. Но команда не сумела сыграть на ожидаемый результат. Раз так, то что-то нужно менять в тренерском штабе. Тренеры оказались не на высоте. Надо, конечно, учитывать, что работа в сборной – это совсем другое, чем в клубе. В клубе можно проиграть три-четыре игры. Здесь все по-иному, - цитирует Давыдова «Свободная Пресса».

Напомним, что сборная России в полуфинале Кубка мира уступила сборной Канады со счетом 3:5.

В финале турнира канадская команда встретится со сборной Европы, которая во втором полуфинальном матче в овертайме переиграла шведов со счетом 3:2

Матчи финальной серии состоятся 28, 30 сентября и, если понадобится, 2 октября.