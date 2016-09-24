Na’Vi, EG, OG и Vega Squadron сыграют в шестом сезоне DreamLeague

Организатор киберспортивных соревнований DreamHack анонсировал список участников, которые получили приглашения на турнир DreamLeague по Dota 2.



На турнир были приглашены: OG, Team Secret, Evil Geniuses, Natus Vincere, Alliance, Escape Gaming, Vega Squadron и Team Liquid.



На первой стадии турнира сыграют восемь команд в формате bo2 и за каждую выигранную карту победитель получит 1000 долларов. На этой стадии разыграют 56 000 долларов. Старт лиги намечен на 11 октября. В серию плей-офф, которая пройдет 25 и 26 ноября, выйдут 4 сильнейших коллектива. Матчи будут сыграны в формате bo3, а гранд финал в bo5. Призовой фонд плей-офф составит 175 000 долларов.



LAN-финал соревнований пройдет в рамках DreamHack Winter c 25 по 26 ноября в Швеции. Общий призовой фонд шестого сезона составит 231 000 долларов.

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