Томас Тухель: Очень легко сказать, что Роналду не в форме, но кто выносит такие оценки?

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель оценил тройку нападения мадридского «Реала» в лице Криштиану Роналду, Гарета Бэйла и Карима Бензема, отметив, игрока сборной Португалии.

«Мы изучили последние матчи «Реала», манеру игры его футболистов. Естественно, мы понимаем, как силен «Реал»: Гарет Бэйл, Криштиану Роналду и Карим Бензема – футболисты самого высокого уровня. «Реал» – это, наверное, самый большой клуб мира, так что атмосфера на стадионе будет замечательной.

Очень легко сказать, что Роналду не в форме, но кто выносит такие оценки? Будет ли так на самом деле? Криштиану – один из лучших игроков мира, прирожденный победитель, который полезен своей команде одним только присутствием на поле, своей аурой. Большие матчи всегда заставляют звезд показывать свою лучшую игру, и мы готовимся к противостоянию с Роналду, который находится в оптимальной форме», – цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

Напомним, встреча между «Реалом» и «Боруссией» состоится 27 сентября на домашней арене немецкого клуба и стартует в 21.45 мск.