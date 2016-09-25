Тоби Алдервейрелд: Звали в «Спартак», но решил остаться в Европе

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд перед матчем 2-го тура Лиги чемпионов с ЦСКА подтвердил, что несколько лет назад его хотел видеть в своем составе «Спартак».

- Вы отказали «Спартаку» несколько лет назад. Почему?

- Да, предложение было, но я решил отказаться. Мне хотелось остаться в Европе, поближе к дому. И в итоге все получилось так, как и хотел.

- Несколько лет назад вы играли со «Спартаком» в Лиге Европы в составе «Аякса».

- Да, помню, мы проиграли «Спартаку». У нас была молодая команда. «Тоттенхэм» - команда зрелая. Надеюсь, результат будет иным.