Тоби Алдервейрелд: Звали в «Спартак», но решил остаться в Европе
Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд перед матчем 2-го тура Лиги чемпионов с ЦСКА подтвердил, что несколько лет назад его хотел видеть в своем составе «Спартак».
- Вы
отказали «Спартаку» несколько лет назад. Почему?
- Да, предложение было, но я решил отказаться. Мне хотелось остаться в Европе, поближе к дому. И в итоге все получилось так, как и хотел.
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Несколько лет назад вы играли со «Спартаком» в Лиге Европы в составе
«Аякса».
- Да, помню, мы проиграли «Спартаку». У нас была молодая команда. «Тоттенхэм» - команда зрелая. Надеюсь, результат будет иным.
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