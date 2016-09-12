Андрей Тихонов: Когда есть выбор игроков - это счастье для тренера

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов после победы над «Мордовией» (4:0) рассказал, что всегда здорово, когда у тренера есть выбор игроков.

Нападающий Артур Малоян по условиям соглашения с саранским клубом не мог принять участия в матче, а вышедший вместо него Андрей Козлов стал автором четырех забитых мячей.



- Хорошо, что так много журналистов пришло. Это говорит о том, что мы на правильном пути. Сами понимаете, что главное - победы. А если победы при достаточно неплохой игре с непростым соперником - это вдвойне приятно. Когда ты забиваешь четыре, можешь забить еще.

- Первый тайм был равным. Если бы они забили в моменте с перекладиной, нам пришлось бы гораздо тяжелее. Но у команды есть характер, и даже если бы пропустили, то играть бы не бросили. Команды старались, показывали равный футбол, а что произошло во втором тайме, вы прекрасно видели.



- После эмоциональной игры с ЦСКА трудно было настраивать команду?

- Нетрудно. У нас хороший коллектив, и все прекрасно понимают, что нельзя жить прошлым, а надо двигаться вперед. И сегодняшняя игра уже в прошлом. Я ребятам и сказал, что уже всё прошло, и надо готовиться к «Кубани».



- Малоян сегодня не мог играть по условиям соглашения с «Мордовией». Как после такого выступления Козлова выбрать нападающего на матч с «Кубанью»?

- Хорошо, что есть, из кого выбирать. Это счастье для тренера. Есть моменты, когда ты еле-еле набираешь состав, а есть, когда выбираешь. И порой не знаешь, что лучше. Но в данный момент Малоян и Козлов - равноценные нападающие.