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Тоби Алдервейрелд: Фактор нового стадиона ЦСКА может повлиять на результат

Дмитрий Гирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Защитник «Тоттенхэма» Харри Кейн считает, что тот факт, что ЦСКА проводит первый матч в Европе на новом стадионе, может сказаться на завтрашней игре Лиги чемпионов. 

- В составе «Атлетико» у вас хорошо получалось играть и в Испании, и Европе. Что нужно сделать «Тоттенхэму», чтобы быть таким же успешным?
- Нам нужно идти от матча к матчу и не терять концентрацию. И у нас хороший состав, мы можем проводить ротацию. У нас молодая, но уже опытная команда, и мы голодны до побед.

- Что вы можете сказать об игроках ЦСКА?
- ЦСКА - хорошая команда, с опытной обороной, квалифицированной полузащитой. К тому же соперник играет первый матч в Европе на новой арене и наверняка захочет себя проявить.

Матч

ЦСКА - Тоттенхэм

Место и дата

27 сентября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

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