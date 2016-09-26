Тоби Алдервейрелд: Фактор нового стадиона ЦСКА может повлиять на результат

Защитник «Тоттенхэма» Харри Кейн считает, что тот факт, что ЦСКА проводит первый матч в Европе на новом стадионе, может сказаться на завтрашней игре Лиги чемпионов.



- В составе «Атлетико» у вас хорошо получалось играть и в Испании, и Европе. Что нужно сделать «Тоттенхэму», чтобы быть таким же успешным?

- Нам нужно идти от матча к матчу и не терять концентрацию. И у нас хороший состав, мы можем проводить ротацию. У нас молодая, но уже опытная команда, и мы голодны до побед.



- Что вы можете сказать об игроках ЦСКА?

- ЦСКА - хорошая команда, с опытной обороной, квалифицированной полузащитой. К тому же соперник играет первый матч в Европе на новой арене и наверняка захочет себя проявить.