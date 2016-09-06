Тренер «Мордовии»: Лучше один раз получить по ушам, чем проигрывать 0:1 при равной игре
Тренер «Мордовии» Михаил Пилипко после поражения от «Енисея» (0:4) в матче первенства ФНЛ отметил, что лучше проиграть один раз крупно, чем несколько раз по 0:1.
Пилипко: В первом тайме была равная игра, с равными шансами забить гол. Хорошие моменты были и у нас, и у «Енисея». По второму тайму комментировать нечего - полностью провалили первые 15 минут, пропустили быстрые голы, и, можно сказать, доигрывали встречу, чтобы не получить еще.
- Есть сомнения по двум пенальти и незасчитанному голу?
- Вы знаете, сомнения... Может быть, у меня они есть, у команды есть. А что это решит? Действия судей комментировать нельзя.
- Почему Астафьев сорвался сегодня?
- Я не считаю, что он сорвался. Вел борьбу, где-то может перешел грань. Бывает с каждым.
- Сложилось впечатление, что ваши игроки до сих пор не поняли, что в ФНЛ тоже умеют играть в футбол. Вы собираетесь не вылетать? Какие задачи перед командой?
- Естественно, мы не собираемся вылетать. Но как можно говорить о том, что футболисты не поняли... Они все играли в ФНЛ по несколько лет. Как такое можно говорить? Я с вами не согласен.
- Результат налицо.
- (перебивая) Результат сегодня в одной игре. Лучше однажды получить по ушам 4:0, чем когда мы проигрывали по 0:1 в равной игре.
- По потенциалу-то команда должна находиться наверху.
- Согласен. Но пока не получается находиться там, где мы должны находиться.
Пилипко: В первом тайме была равная игра, с равными шансами забить гол. Хорошие моменты были и у нас, и у «Енисея». По второму тайму комментировать нечего - полностью провалили первые 15 минут, пропустили быстрые голы, и, можно сказать, доигрывали встречу, чтобы не получить еще.
- Есть сомнения по двум пенальти и незасчитанному голу?
- Вы знаете, сомнения... Может быть, у меня они есть, у команды есть. А что это решит? Действия судей комментировать нельзя.
- Почему Астафьев сорвался сегодня?
- Я не считаю, что он сорвался. Вел борьбу, где-то может перешел грань. Бывает с каждым.
- Сложилось впечатление, что ваши игроки до сих пор не поняли, что в ФНЛ тоже умеют играть в футбол. Вы собираетесь не вылетать? Какие задачи перед командой?
- Естественно, мы не собираемся вылетать. Но как можно говорить о том, что футболисты не поняли... Они все играли в ФНЛ по несколько лет. Как такое можно говорить? Я с вами не согласен.
- Результат налицо.
- (перебивая) Результат сегодня в одной игре. Лучше однажды получить по ушам 4:0, чем когда мы проигрывали по 0:1 в равной игре.
- По потенциалу-то команда должна находиться наверху.
- Согласен. Но пока не получается находиться там, где мы должны находиться.
Матч
Голы
Козлов 49 (1:0). Козлов 57 (2:0). Козлов 64 (3:0 - пен.). Козлов 73 (4:0).
Состав
Енисей: Опарин, Гультяев, Чернов, Васильев, Чичерин (Тихонов М., 76), Ланин (Иванов, 75), Ломакин, Фатуллаев, Алиев, Камеш (Кухарчук, 76), Козлов (Коротаев, 81)
Мордовия: Чебану, Чалов, Багаев, Иванов (Лебедев, 46), Молодцов, Сабитов, Астафьев, Игнатович, Кренделев, Саркисов (Деобальд, 77), Амбарцумян (Алхазов, 62)
Предупреждения:
Фатуллаев, 65 - Сабитов, 55; Игнатович, 78
Удаления:
нет - Астафьев, 70
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
26 сентября 15:30, Центральный, Онлайн-трансляция
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