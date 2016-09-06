Тренер «Мордовии»: Лучше один раз получить по ушам, чем проигрывать 0:1 при равной игре

Пилипко: В первом тайме была равная игра, с равными шансами забить гол. Хорошие моменты были и у нас, и у «Енисея». По второму тайму комментировать нечего - полностью провалили первые 15 минут, пропустили быстрые голы, и, можно сказать, доигрывали встречу, чтобы не получить еще.- Вы знаете, сомнения... Может быть, у меня они есть, у команды есть. А что это решит? Действия судей комментировать нельзя.- Я не считаю, что он сорвался. Вел борьбу, где-то может перешел грань. Бывает с каждым.- Естественно, мы не собираемся вылетать. Но как можно говорить о том, что футболисты не поняли... Они все играли в ФНЛ по несколько лет. Как такое можно говорить? Я с вами не согласен.- (перебивая) Результат сегодня в одной игре. Лучше однажды получить по ушам 4:0, чем когда мы проигрывали по 0:1 в равной игре.- Согласен. Но пока не получается находиться там, где мы должны находиться.