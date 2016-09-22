Станислав Черчесов: Могилевца вызвали для знакомства

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал привлечение к работе на сборе полузащитника «Зенита» Павла Могилевца.

- Могилевец провел прошлый сезон на хорошем уровне и помог завоевать серебряные медали «Ростову». Плюс на сборе «Зенита» летом я его видел. Сейчас Павел восстановился от травмы, сыграл на Кубок... Тем более есть позиции, которые нам надо смотреть, решать вопросы в опорной зоне. Вызвали его для знакомства, как Кутепова в прошлый раз. И теперь он в основном списке, - цитирует Черчесова «Российская газета».

Напомним, что 9 октября сборной России предстоит сыграть с командой Коста-Рики. Подготовку к матчу подопечные Станислава Черчесова начнут 4 октября в Краснодаре.