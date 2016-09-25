Андрей Тихонов: Когда я играл в «Спартаке», у нас было чувство победителей, сейчас в России таких команд нет

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов после победы над «Мордовией» (4:0) отметил, что российским командам не хватает чувства победителей, какой был у его «Спартака» в бытность игроком.



- Победить после такого эмоционального всплеска, какой испытали футболисты в игре против ЦСКА, большое дело.

- Вы знаете, если бы мы не победили ЦСКА, такого эмоционального подъема не было бы сегодня. Всё тянется друг за другом. Когда команда выигрывает, она чувствует в себе силы, уверенность. Знаете, когда есть чувство победителей. Я играл в такой команде под названием «Спартак». У нас у всех было чувство победителей. Нам было без разницы, с кем играть. Мы даже не смотрели предыдущие игры нашего будущего соперника - будь то «Реал», «Аякс» или «Интер». Мы исходили из своей игры. Пока «Енисей» этого позволить себе не может, да и никто в России не может. А мы тогда это делали. И выигрывали, и проигрывали, но всегда исходили из своей игры.



- Болельщиков удалось вернуть на трибуны, не стоит ли корректировать задачу на сезон?

- Вы же сами знаете, как это бывает. Пока всё хорошо - это хорошо, как случится несколько осечек, начнутся другие разговоры. У нас в России так. Не только в Красноярске, везде так. Возьмите «Спартак». Одну игру на Кубок проиграли - полилось столько, сейчас проиграли еще раз - полилось еще больше. А прошло всего две игры, хотя до этого команда была.



- На гостевой «Спартака» Тихонова предлагают главным тренером.

- Да ладно (улыбается). Там есть тренеры, пускай работают. У меня есть своя команда.