Андрей Тихонов: Когда я играл в «Спартаке», у нас было чувство победителей, сейчас в России таких команд нет
Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов после победы над «Мордовией» (4:0) отметил, что российским командам не хватает чувства победителей, какой был у его «Спартака» в бытность игроком.
- Победить после такого эмоционального всплеска, какой испытали футболисты в игре против ЦСКА, большое дело.
- Вы знаете, если бы мы не победили ЦСКА, такого эмоционального подъема не было бы сегодня. Всё тянется друг за другом. Когда команда выигрывает, она чувствует в себе силы, уверенность. Знаете, когда есть чувство победителей. Я играл в такой команде под названием «Спартак». У нас у всех было чувство победителей. Нам было без разницы, с кем играть. Мы даже не смотрели предыдущие игры нашего будущего соперника - будь то «Реал», «Аякс» или «Интер». Мы исходили из своей игры. Пока «Енисей» этого позволить себе не может, да и никто в России не может. А мы тогда это делали. И выигрывали, и проигрывали, но всегда исходили из своей игры.
- Болельщиков удалось вернуть на трибуны, не стоит ли корректировать задачу на сезон?
- Вы же сами знаете, как это бывает. Пока всё хорошо - это хорошо, как случится несколько осечек, начнутся другие разговоры. У нас в России так. Не только в Красноярске, везде так. Возьмите «Спартак». Одну игру на Кубок проиграли - полилось столько, сейчас проиграли еще раз - полилось еще больше. А прошло всего две игры, хотя до этого команда была.
- На гостевой «Спартака» Тихонова предлагают главным тренером.
- Да ладно (улыбается). Там есть тренеры, пускай работают. У меня есть своя команда.
Матч
Голы
Козлов 49 (1:0). Козлов 57 (2:0). Козлов 64 (3:0 - пен.). Козлов 73 (4:0).
Состав
Енисей: Опарин, Гультяев, Чернов, Васильев, Чичерин (Тихонов М., 76), Ланин (Иванов, 75), Ломакин, Фатуллаев, Алиев, Камеш (Кухарчук, 76), Козлов (Коротаев, 81)
Мордовия: Чебану, Чалов, Багаев, Иванов (Лебедев, 46), Молодцов, Сабитов, Астафьев, Игнатович, Кренделев, Саркисов (Деобальд, 77), Амбарцумян (Алхазов, 62)
Предупреждения:
Фатуллаев, 65 - Сабитов, 55; Игнатович, 78
Удаления:
нет - Астафьев, 70
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
26 сентября 15:30, Центральный, Онлайн-трансляция