Патрис Бержерон: Сборная Европы заслужила свое место в финале

Нападающий сборной Канады Патрис Бержерон поделился ожиданиями от предстоящего финала со сборной Европы в финале Кубке мира.

- Против нас будет играть отличная команда. Они заслужили своё место в финале, в этом нет сомнений. Честно признаюсь, совсем не удивлён, что сборная Европы вышла в финал. Мы играли с ними в группе, и это было довольно тяжело. Европейцы выбили ряд сильных сборных с Кубка мира, так что их успех не случаен. Я знал, что шведам будет трудно с ними в полуфинале, - цитирует Бержерона «Чемпионат».

Напомним, Сборная Европы обыграла сборную Швеции в овертайме полуфинального матча Кубка мира – 2016 со счетом 3:2 и вышла в финал соревнования, где в серии до двух побед встретится со сборной Канады.

Напомним, что матчи финальной серии состоятся 28, 30 сентября и, если понадобится, 2 октября.