Бен Арфа пропустит матч с «Лудогорцем» из-за травмы

Полузащитник «ПСЖ» Хатем Бен-Арфа не примет участия в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лудогорцем». Об этом сообщает RMC.



По информации источника, 29-летний игрок получил травму голени. Ранее сообщалось, что у футболиста непростые отношения с наставником «ПСЖ» Унаи Эмери и он попросил встречи с президентом клуба, чтобы обсудить свое будущее.

Отметим, что в последний раз Бен Арфа выходил на поле 9 сентября. в матче Лиги 1 с «Сент-Этьеном» (1:1).



Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лудогорец» – «ПСЖ» состоится 28 сентября в Болгарии и стартует в 21.45 мск.







