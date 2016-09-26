Маурисио Почеттино: С «Монако» мы играли очень плохо

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино считает, что нехватка опыта не стала основной причиной неудачи «шпор» в матче 1-го тура Лиги чемпионов.



- «Тоттенхэм» прилетел в Москву без пяти основных футболистов. При этом когда Дембеле и Дайер получили травмы, вы сказали, что они несерьезны и они скоро вернутся.

- Они продолжают курс лечения, - сказал Покеттино на пресс-конференции перед матчем с ЦСКА. - Мы не хотим рисковать их здоровьем.



- Так когда же все-таки вернется в строй Кейн?

- Когда я сказал, что он пропустит два месяца, я действительно так думал. Но совсем недавно мы получили новые снимки, и стало ясно, что восстановление может пойти быстрее и занять три-четыре недели.



- Стала ли нехватка опыта игры в Лиге чемпионов причиной поражения от «Монако» в первом туре?

- Не считаю, что это явилось причиной нашего поражения. Мы просто плохо играли. Я был очень разочарован. Да и «Монако» в том матче провел две атаки и забил два гола.