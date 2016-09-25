Маурисио Почеттино: Я уже побеждал в Москве
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино на пресс-конференции перед матчем группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА вспомнил, что он уже играл и побеждал в Москве.
- А вы помните, что я уже
выигрывал в Москве? - обратился аргентинец к журналистам. - Я тогда
выступал за «Эспаньол», мы играли с «Локомотивом» в Лиге Европы. Было 20
октября. Помню, было очень холодно. Мы победили 1:0. Гол забил Тамудо.
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