Андрей Козлов: Мой покер? Это мастерство

Нападающий «Енисея» Андрей Козлов, забивший четыре мяча в ворота «Мордовии» в матче первенства ФНЛ (4:0), в разговоре с пресс-службой клуба отметил, что его достижение случилось благодаря мастерству, а не удаче.



- Сегодняшний покер – это удача?

- Это мастерство!



- После игры с ЦСКА был эмоциональный подъем?

- Я отдыхал в матче с ЦСКА, вышел настроенный, использовал свой шанс. Я говорил ребятам перед игрой, что забью два гола, а получилось четыре. Самое главное, что выиграли и порадовали болельщиков!



