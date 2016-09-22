Андрей Козлов: Мой покер? Это мастерство
Нападающий «Енисея» Андрей Козлов, забивший четыре мяча в ворота «Мордовии» в матче первенства ФНЛ (4:0), в разговоре с пресс-службой клуба отметил, что его достижение случилось благодаря мастерству, а не удаче.
- Сегодняшний покер – это удача?
- Это мастерство!
- После игры с ЦСКА был эмоциональный подъем?
- Я отдыхал в матче с ЦСКА, вышел настроенный, использовал свой шанс. Я говорил ребятам перед игрой, что забью два гола, а получилось четыре. Самое главное, что выиграли и порадовали болельщиков!
Матч
Голы
Козлов 49 (1:0). Козлов 57 (2:0). Козлов 64 (3:0 - пен.). Козлов 73 (4:0).
Состав
Енисей: Опарин, Гультяев, Чернов, Васильев, Чичерин (Тихонов М., 76), Ланин (Иванов, 75), Ломакин, Фатуллаев, Алиев, Камеш (Кухарчук, 76), Козлов (Коротаев, 81)
Мордовия: Чебану, Чалов, Багаев, Иванов (Лебедев, 46), Молодцов, Сабитов, Астафьев, Игнатович, Кренделев, Саркисов (Деобальд, 77), Амбарцумян (Алхазов, 62)
Предупреждения:
Фатуллаев, 65 - Сабитов, 55; Игнатович, 78
Удаления:
нет - Астафьев, 70
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
26 сентября 15:30, Центральный, Онлайн-трансляция