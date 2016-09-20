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Зинедин Зидан: Поведение Роналду? Все футболисты злятся, когда их меняют

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Cope.esКомментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поведение нападающего Криштиану Роналду в матче 6-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (2:2).

Ранее сообщалось, что португалец, который был заменен в середине второго тайма, не смог сдержать эмоции и обругал Зидана нецензурными словами, упомянув мать тренера. 

«Когда вы поступаете подобным образом, это значит, что этот игрок нужен вам на следующую игру в полной готовности. Я не глуп, Роналду тоже умный, и мы преследуем одну цель. Все футболисты злятся, когда их меняют. Но мы думаем сейчас только о матче с «Боруссией», – цитирует Зидана COPE.

Напомним, встреча между «Реалом» и дортмундской «Боруссией» состоится 27 сентября в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. 

Матч

Боруссия - Реал

Место и дата

27 сентября 21:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция

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