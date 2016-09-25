Федор Канарейкин: Мы имели достаточно шансов, чтобы забить более одной шайбы

Главный тренер «Авангарда» Фёдор Канарейкин прокомментировал поражение от «Металлурга» со счетом 1:3 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Это была игра равных возможностей. Мы имели достаточно шансов, чтобы забить более одной шайбы. К сожалению, не удалось сделать. Отрицательный момент - мы проиграли много вбрасываний, на точке «Металлург» переиграл нас. Готовимся к следующей игре.

- Мы работали достаточно хорошо и в четыре звена. За девять минут мы играли в три звена. Были моменты, когда старались сыграть более активно, особенно когда вбрасывание было в зоне соперника. К сожалению, проигранные эти моменты не давали нам инициативы, чтобы сразу зацепиться в зоне атаке, - сказал Канарейкин официальному сайту «Авангарда».