Федор Канарейкин: Мы имели достаточно шансов, чтобы забить более одной шайбы
Главный тренер «Авангарда» Фёдор Канарейкин прокомментировал поражение от «Металлурга» со счетом 1:3 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Это была игра равных возможностей. Мы имели достаточно шансов, чтобы забить более одной шайбы. К сожалению, не удалось сделать. Отрицательный момент - мы проиграли много вбрасываний, на точке «Металлург» переиграл нас. Готовимся к следующей игре.- Не было ли мысли перейти на три звена?
- Мы работали достаточно хорошо и в четыре звена. За девять минут мы играли в три звена. Были моменты, когда старались сыграть более активно, особенно когда вбрасывание было в зоне соперника. К сожалению, проигранные эти моменты не давали нам инициативы, чтобы сразу зацепиться в зоне атаке, - сказал Канарейкин официальному сайту «Авангарда».
Матч
Авангард - Металлург Мг - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Голы:
Казионов Д. (Казионов Д., Ли), 1:16 (0:1). Кучерявенко (Медведев), 2:39 (1:1 - бол.). Зарипов (Казионов Д., Хабаров), 35:04 (1:2). Мозякин (Коварж), 59:01 (1:3).
Место и дата
26 сентября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция